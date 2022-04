Celui qui se faisait appeler le « médecin des pauvres » passera devant le juge d’instruction pour une confrontation avec certaines de ses victimes.

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Casablanca a fixé au 27 avril prochain, la date d’audition de plusieurs personnes ayant porté plainte contre Dr. El Hassane Tazi et son épouses. Une confrontation aura lieu entre les victimes et l’accusé, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 21 avril.

Au banc des accusés, il y a aussi le frère du célèbre médecin plasticien ainsi qu’une certaine Z.B. qui servait d’intermédiaire entre les « bienfaiteurs » et les « patients ».

Du côté des donateurs victimes d’escroquerie, il y a la fille d’un haut responsable de l’actuel gouvernement, mais aussi le directeur général d’une chaine de grande distribution, un cadre de Bank Al Maghrib et l’un des plus célèbres traiteurs au Maroc.

Début avril, le juge d’instruction de la cour d’appel de Casablanca avait ordonné le placement en détention de cinq responsables et employés de la clinique de chirurgie plastique d’El Hassane Tazi, à la prison d’Oukacha. Le parquet a décidé de les poursuivre pour « traite d’être humains », estimant qu’ils profitaient des vulnérabilités d’un certain nombre de personnes pour commettre des actes criminels.

Dans la soirée de dimanche 3 avril, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé que la BNPJ a déféré la veille, devant le parquet compétent, huit individus, dont une femme et le propriétaire d’une clinique privée, pour leur implication présumée dans cette affaire « d’escroquerie et de faux et usage de faux en lien avec des factures de soins médicaux ».

L’enquête menée par la police a révélé l’implication des mis en cause dans la constitution d’une bande criminelle. Celle-ci collectait des sommes d’argent auprès de bienfaiteurs, sous couvert de s’acquitter des frais d’hospitalisation de patients démunis soignés dans la clinique où exercent la majorité des suspects.

Selon la DGSN, ces derniers gonflaient frauduleusement les factures afin de soutirer d’importantes sommes d’argent de la part des donateurs.