Les manifestations contre la hausse des prix, prévues ce dimanche 19 février à l’appel de la Confédération démocratique du travail, ont été interdites dans plusieurs villes. La centrale syndicale a annoncé leur maintien.

Les autorités locales de plusieurs villes ont décidé d’interdire les manifestations qui étaient prévues dimanche pour protester contre la vie chère. Dans des décisions distinctes, adressées aux bureaux provinciaux et régionaux de la Confédération démocratique du travail (CDT) à l’origine de l’appel aux manifestations, les autorités évoquent notamment des « raisons sécuritaires ».

Les villes de Oujda, Marrakech, Larache sont concernées, entre autres.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le bureau exécutif de la CDT a lui annoncé vouloir maintenir ces manifestations. Celui-ci dit « rejeter toute formes d’interdiction et de restriction du droit de manifester et de protester pacifiquement qui est garanti par la Constitution et les pactes internationaux ».

La CDT « appelle toutes les fédérations locales et provinciales et les syndicats nationaux à continuer de se mobiliser pour organiser et faire de ces marches régionales de protestation un succès en toute conscience et responsabilité », lit-on dans le communiqué.

Le bureau exécutif met aussi « en garde le gouvernement et le tient pleinement responsable de ce qui peut résulter de la situation sociale de crise et de tension ».

Il appelle également le gouvernement à « prendre des initiatives et des mesures audacieuses et structurelles pour arrêter la destruction du pouvoir d’achat de la majorité des citoyens et lutter contre toutes les formes de corruption, de rente et de spéculation au lieu de continuer à se ranger du côté du capital rentier et monopolistique ».