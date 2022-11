La société israélienne Elbit Systems a obtenu un contrat d’accord d’environ 70 millions de dollars pour fournir aux Forces armées royales (FAR), le système «Alinet» comme solution de guerre électronique (EW) ainsi que des renseignements sur les signaux (SIGINT), qui sera exécuté sur une période de deux ans et demi.

Dans le cadre de ce contrat, Elbit Systems fournira aux FAR des unités de renseignement sol et signal EW (SIGINT) équipées de mesures de soutien électroniques, de contre-mesures électroniques, ainsi que de systèmes de commandement et de contrôle. «Ces unités créeront une image aérienne et terrestre complète et fourniront un ordre de bataille électronique, qui permet une réponse efficace aux menaces aériennes et terrestres», indique dans un communiqué, la société Elbit.

Le système Alinet est, quant à lui, un appareil de guerre ultra sophistiqué doté d’une grande portée permettant de détecter notamment les signaux radars ainsi que toute menace aérienne et terrestre. «C’est une réponse du Maroc à l’acquisition par son rival algérien du système chinois CEW-03A Mobile 6*6 pour camion EW, réceptionné en septembre pour l’ajouter à ses systèmes russes Krashuka-4 et Avtobaza EW», rapporte Military Africa.

Offrant une réponse multi-missions, multifonctions et de bout en bout pour diverses missions militaires et HLS, le SIGINT intégré et la solution EW répondent en profondeur aux défis complexes et évolutifs du champ de bataille électromagnétique moderne. Il constitue un large éventail de capacités critiques, interopérables et opérationnelles.

«Renforcé par des années de réponses sophistiquées aux besoins des clients et une expérience mondiale couvrant un large éventail de théâtres d’aujourd’hui, notre solution unifiée SIGINT et EW répond à la gamme complète de soutien opérationnel à travers l’ensemble du spectre électromagnétique», lit-on sur le site d’Elbit Systems.

Rappelons qu’en novembre 2021, le Maroc avait signé avec Israël un protocole d’accord dans le domaine de la coopération militaire et sécuritaire, lors de la visite officielle du ministre israélien de Défense à Rabat. Le Maroc avait précédemment signé un mémorandum sur la cyber-coopération et la sécurité des données, ce dernier étant un premier pas vers une coopération qui continue de s’accroître.