Chariot Limited, a annoncé, ce mercredi 20 juillet 2022, les résultats de ses évaluations indépendantes sur les ressources gazières au large du Maroc, intégrant les résultats du récent forage réussi du puits d’évaluation et d’exploration Anchois-2. Et les résultats sont bien meilleurs que ce qu’avait prédit la firme britannique. Voici les détails.

C’est une excellente nouvelle pour le Maroc. Les évaluations indépendantes qui ont été réalisées par le consultant pétrolier et gazier Netherland Sewell & Associates Inc. sur le champ gazier d’Anchois et d’autres zones d’exploration, révèlent que le projet est sur de bons rails.

Ces dernières ont été sélectionnées dans la licence Offshore de Lixus et de la superficie adjacente de Rissana. Des mises à niveau des ressources matérielles ont également signalées dans l’ensemble du portefeuille.

En ce sens, la société a décidé d’accélérer ses plans de développement de champs, de mettre en œuvre des programmes d’exploration associés afin d’assurer une croissance supplémentaire du portefeuille. Pareillement, Chariot a mis l’accent sur le développement d’une ressource énergétique importante, en donnant la priorité à la demande croissante sur le marché intérieur marocain et en fournissant potentiellement du gaz excédentaire à l’Europe.

Une augmentation des ressources gazières

«Une augmentation significative des ressources gazières au large du Maroc a été constatée par l’entreprise, validant sa décision d’accélérer ses plans de développement de champ pour le projet gazier d’Anchois», déclare la société dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Pour ce qui est du champ de gaz, les ressources 1C passent d’environ 5,7 milliards à plus de 10,3 milliards de mètres cubes. Le gisement gazier d’Anchois a donc vu une augmentation de 82% des ressources contingentes 1C passant de 201 Bcf à 365 Bcf.

Les ressources éventuelles 2C ont augmenté de 76% passant de 361 Bcf à 637 Bcf et passent donc de 10 à 18 milliards de mètres cube. Une amélioration de 49% des ressources potentielles de 2U à 754 Bcf a été à son tour constatée sur trois cibles non forées, s’accompagnant d’une augmentation de la probabilité de succès géologique qui est désormais passé de 49 à 61%.

L’évaluation précoce des zones couvertes par la sismique 3D fournit une ressource prospective totale de 2U de plus de 7 Tcf, combinant un prospect à haute teneur «Emissole» dans la zone gazière tertiaire d’Anchois à faible risque et des prospects multi-Tcf dans une zone mésozoïque à risque plus élevé, hérité de l’ancienne zone de licence Mohammedia Offshore de Chariot.

Selon la société, le total des ressources récupérables restantes à Anchois (2C plus 2U) s’élève désormais à 1,4 Tcf. Les ressources certifiées sont donc plus importantes que ce qu’avait prédit l’entreprise.

«Ces mises à niveau des ressources sur l’ensemble de notre portefeuille marocain constituent une avancée significative. En plus de confirmer l’ampleur accrue de notre découverte à Anchois, cette évaluation indépendante a également corroboré l’opportunité multi Tcf qui se trouve dans le bassin de nos licences marocaines. Ceci a servi à réduire les risques d’un certain nombre de cibles futures à fort potentiel à Lixus», a commenté dans le rapport, Duncan Wallace, directeur technique de Chariot Limited.

Perspectives supplémentaires de Lixus

Une mise à jour des évaluations sur deux principaux prospects non forés (Maquereau et Anchois Ouest) est en perspective avec des améliorations en vue. Il s’agit à la fois du potentiel des ressources et de la probabilité de succès géologique ainsi que du prospect d’Anguille nouvellement identifié, qui font tous partie de la même zone gazière tertiaire que le champ gazier d’Anchois

Lixus estime aussi que les ressources potentielles combinées de 2U de 838 Bcf ont une probabilité estimée de succès géologique allant de 30 à 52 %, avec des cibles supplémentaires étroitement liées dans les zones entourant les prospects. Quant au total des ressources récupérables restantes (2C plus 2U, comprenant les estimations auditées et internes de Chariot) dans l’ensemble du portefeuille Lixus, il s’élève à environ 4,6 Tcf.

«Ce rapport d’évaluation indépendant confirme qu’à la suite du forage d’Anchois-2, nous disposons d’une base de ressources croissante à partir de laquelle nous pouvons accélérer notre développement gazier vers des flux de trésorerie importants et fournir du gaz pour répondre aux besoins énergétiques en perpétuelle croissance du Maroc», explique Duncan Wallace.

Rappelons que la production effective du gisement de gaz naturel, découvert par la firme britannique Chariot au large de Larache, est planifiée pour un démarrage en fin 2024. Il pourrait servir à produire de l’électricité, via l’alimentation des centrales de Kenitra, Mohammedia, ou Tahaddart et à fournir des industriels de la zone de Kénitra.

Les permis Lixus offshore, d’une superficie de 1.791 km², sont situés au large de Larache, et ont été octroyés à l’Onhym et à la société britannique Chariot Oil & Gas, le 30 mai 2019. Cette zone, qui représente le prolongement en offshore du bassin du Gharb, qui produit du gaz, se trouve à 38 km de Larache, à 75 km du gazoduc Maghreb-Europe (GME) et à 87 km de la ville de Kénitra.