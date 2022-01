L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) a fait état lundi de « résultats encourageants » du forage Anchois-2 qui ont révélé un gisement important de gaz naturel au large de Larache.

«Suite aux résultats encourageants des études géologiques et géophysiques, il a été décidé de forer le puits dénommé Anchois-2, celui-ci est situé à 38 Km au large de la ville de Larache et à 87 Km de la ville de Kenitra», se réjouit l’Office dans un communiqué.

L’Office révèle «la présence d’une accumulation de gaz au niveau du puits Anchois – 2» sur une épaisseur nette totale de 100 m, répartie sur 6 zones, dont l’épaisseur varie de 8 à 30 m pour chacune. Les permis Lixus offshore, situés au large de Larache, ont été octroyés à l’ONHYM et à la société Britannique Chariot Oil & Gas.

«Je suis ravi de vous annoncer que Chariot, en plus de mener avec succès une opération de puits d’évaluation, a fait une importante découverte de gaz au puits Anchois-2 qui dépasse largement nos attentes. Nous continuons à mener des analyses plus approfondies des données recueillies à partir du puits. Nous croyons déjà que le résultat sera exceptionnel pour l’entreprise», s’est félicité Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

Les travaux de forage du puits d’appréciation et d’exploration Anchois-2 devaient mesurer la possibilité de mettre en place un futur puits pour la production et le développement du futur gisement. Il s’agit maintenant pour l’Office et Chariot d’approfondir l’évaluation dans de nouvelles cibles d’exploration à faible risque dans le but de développer des ressources plus larges pour une croissance à long terme.