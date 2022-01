L’entreprise Chariot vient d’annoncer l’achèvement du forage du puits Anchois-1, situé au large de Larache. Ce puits est désormais potentiellement exploitable.

Détentrice de la licence d’exploitation gazière « Lixus », l’entreprise britannique Chariot vient d’annoncer, ce mardi 18 janvier 2022, l’achèvement du forage du puits Anchois-1, situé au large de Larache. «Anchois-1, le gisement initial découvert en 2009, a été identifié. La tête du puits étant correctement inspectée et préparée vient d’être raccordée avec succès à la plateforme Stena Don», annonce le groupe dans un communiqué.

Chariot is pleased to announce the completion of the successful gas drilling operations, on the Anchois gas project within the Lixus licence, offshore Morocco. https://t.co/qjQQupp1WW

