Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a suscité l’indignation de plusieurs internautes. Un homme raconte avoir accouché sa femme dans sa voiture sur le bord de la route après que l’hôpital Lalla Hasnaa de Youssoufia a refusé de la recevoir, rapporte le quotidien arabophone Almassae.

Dans son édition du mardi 15 novembre 2022, le journal Almassae relate l’histoire d’un mari qui, dans l’obligation, a aidé son épouse à enfanter dans sa propre voiture. L’histoire remonte au mardi 9 novembre, lorsque ce dernier a conduit sa femme, sur le point d’accoucher, en urgence à l’hôpital Lalla Hasnaa de Yousoufia.

Une fois sur place, l’infirmière de garde lui explique qu’aucun obstétricien n’est sur place. Les trois médecins normalement de garde, étant en congé maladie de longue durée, n’ont pas été remplacés. Et l’administration de l’hôpital préfère, au lieu de trouver une solution en urgence, orienter toutes les femmes sur le point d’accoucher, vers l’hôpital Mohammed VI de Marrakech, à environ 1h30 de route.

Toujours selon Almassae, le papa, très paniqué, réclame qu’on transfère sa femme à bord d’une ambulance afin de préserver sa santé ainsi que celle de son bébé. Mais l’administration de l’hôpital lui apprend que le véhicule est en panne et qu’on ne pouvait pas en fournir un autre, bien que la situation soit très urgente et que les faits se soient déroulés en plein milieu de la nuit.

Sans autre choix, le mari se retrouve contraint d’emmener sa femme prise de violentes contractions, audit hôpital Mohammed VI de Marrakech. Sauf que cette dernière n’aura pas le temps d’arriver à la maternité. En chemin, son épouse exprime son incapacité à garder encore longtemps son enfant dans son ventre. « Très vite les choses se précisent, et cas de force oblige, le mari aide lui-même sa femme à accoucher dans leur voiture », lit-on entre les colonnes d’Almassae.

Il paraît que l’hôpital Lalla Hasnaa de Youssoufia souffre de nombreux dysfonctionnements. En plus d’une pénurie des cadres médicaux et paramédicaux, des médecins d’urgence ainsi qu’une panne de pratiquement tous les scanners, des cas similaires à ce papa seraient récurrents, au point de devenir presque une normalité. « Très en colère et indignés de la situation, les habitants de la ville de Youssoufia dénoncent fortement l’état de l’hôpital qui devient de plus en plus catastrophique, au détriment de la santé des citoyens », conclut-on.