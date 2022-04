Les personnes atteintes de diabète s’inquiètent. En effet, un grand nombre de médicaments, y compris l’insuline, sont actuellement en rupture de stocks dans plusieurs hôpitaux du royaume, notamment à Casablanca.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui révèle l’information dans son édition du jeudi 21 avril 2022, ce traitement vital pour les diabétiques a disparu des dispensaires et hôpitaux publics, depuis près de trois semaines. Les patients se voient ainsi refuser leurs demandes pour en bénéficier, note le journal. Des personnes issues de milieu défavorisé. Cette situation aggrave leur désarroi.

Le stock national d’insuline ne dépasse pas les quinze jours et ce dans le meilleur des cas. Les mauvaises langues accusent le ministère de tutelle ne plus être capable de s’occuper des patients suivis par les hôpitaux et les dispensaires. Ce problème, qui remonte à presque un mois touche, toutes grandes villes marocaines dont Casablanca, Marrakech, Tanger ou encore Rabat. Des dispensaires qui ne réussissent plus pas à garantir les quantités suffisantes d’insuline pour les personnes diabétiques, relève Al Ahdath Al Maghribia qui précise que celles-ci recourent aux pharmacies et paient le prix fort pour se la procurer.

La pénurie des médicaments anti-diabète s’est même invitée au parlement. En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur la pénurie constatée en antidiabétiques dans certains centres de santé, le ministre Khalid Ait Taleb a insisté d’abord sur le fait que les industriels locaux fabriquant des médicaments sont tenus de respecter le stock de réserve afin de gérer la phase de rupture jusqu’au redressement de la situation.

La rupture d’approvisionnement est un phénomène qui peut intervenir à tout moment. En France par exemple, il a été enregistré la pénurie de pas moins de 450 médicaments vitaux et essentiels, a dit le ministre. La même année, les services concernés ont enregistré plus de 200 alertes de la part des officines pour rupture d’approvisionnement de certains médicaments.

Le ministre a affirmé que les services centraux et extérieurs du ministère n’ont reçu aucune notification de pénurie de ces produits vitaux dans les centres de santé.