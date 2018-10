El Othmani compare les problèmes du gouvernement aux problèmes de couple

Le chef du gouvernement s’est rendu ce week-end dans la région de Souss Massa, à la tête d'une délégation qui compte 18 ministres. Sa visite s'inscrit dans le cadre des journées de communication organisées par la primature.

Lors de la journée de communication dans le Souss-Massa, tenue samedi à Agadir, le chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani est revenu sur les derniers accrochages et les tensions qui ont secoué sa majorité. Le chef du gouvernement a tenu à affirmer que le gouvernement travaille pour trouver des solutions aux problèmes économique et sociaux, éloignant tout scénario d’une éventuelle implosion de la majorité.

«Les problèmes que connait le gouvernement sont semblables aux problèmes que traverse chaque couple. Mais le couple continue à honorer ses engagements, et les enfants partent à l’école. C’est cela le travail gouvernemental et politique sérieux», a déclaré El Othmani, dans des propos rapportés par nos confrères d'Ahdathinfo. Une déclaration qui a provoqué le sourire d’Aziz Akhannouch, chef du RNI.

Lire aussi: Vidéo. Mustapha Ramid: «Le RNI ne devait pas faire bloc derrière Talbi Alami»

«La majorité gouvernementale n’a jamais été menacée par une implosion car elle est compacte et son travail ne sera pas démoli à cause d’une déclaration ou d’une contre déclaration. Chacun a le droit de s’exprimer et de communiquer sur ses positions mais cela n'entravera pas la bonne marche de cette majorité», a-t-il ajouté.

A l'issue de cette rencontre de communication, le chef du gouvernement a tenu une réunion avec les membres du bureau du conseil régional Souss-Massa en présence des ministres, du wali et des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des présidents de groupes et de commissions, ainsi que des directeurs des établissements publics et des chefs des services extérieurs.

Au terme de cette journée de communication, qui fait partie d'une série de rencontres régionales du gouvernement, El Othmani a effectué une visite dans une unité de fabrication et de distribution de médicaments, située dans la zone industrielle de Tassila. Il était accompagné du ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, Mustapha Ramid, et du ministre de la Santé, Anas Doukkali.