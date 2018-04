Ouverture du sommet de Brazzaville en présence de Mohammed VI

Le roi Mohammed VI est arrivé, dimanche après-midi, au Centre International de Conférence de Kintélé à Brazzaville pour prendre part au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin.

A son arrivée, le souverain a été accueilli par le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, avant de passer en revue une haie d'honneur de la Garde Républicaine.

Par la suite, le roi a posé pour une photo de famille avec les Chefs d’Etat et de gouvernement participant à ce Sommet.

Le 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Lire aussi: Vidéo. L'arrivée de Mohammed VI à Brazzaville en images

Cette rencontre de haut niveau vise également la collecte des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue, l’économie verte et la lutte contre les changements climatiques.

Outre le Royaume du Maroc, le Sommet de Brazzaville réunit les Chefs d’Etat et de gouvernement de quinze pays (Angola, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatorial, Kenya, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Zambie, Niger, Guinée, Sénégal), ainsi que le Président de la Commission de l’Union Africaine.