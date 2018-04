Vidéo. L'arrivée de Mohammed VI à Brazzaville en images

Le roi Mohammed VI est arrivé samedi soir à Brazzaville, pour participer au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, prévu dimanche dans la capitale congolaise.

A sa descente d'avion à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, le roi a été accueilli par le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso.

Le Souverain et le Chef de l'Etat congolais ont, par la suite, gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales, avant de passer en revue un détachement d'honneur de la Garde Républicaine.

Le souverain a ensuite été salué par le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mouamba, les membres du gouvernement congolais, les représentants du corps diplomatique accrédité à Brazzaville, les membres du cabinet de la présidence de la République, le Chef d'état-major général des Forces Armées congolaises, le Commandant de la Gendarmerie nationale, et le directeur général de la Police.

Le Président Denis Sassou N’Guesso a, de son côté, été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant Sa Majesté le Roi, notamment les Conseillers du Souverain, Fouad Ali El Himma et Yassir Zenagui, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Saïd Amzazi.

La délégation comprend également, Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Anas Doukkali, ministre de la Santé, Aziz Rebbah, ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la coopération africaine, et Mme Nezha El Ouafi, Secrétaire d'Etat chargée du développement durable.

Le roi a ensuite été salué par le chargé d’Affaires à l’ambassade du Maroc à Brazzaville, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que par des représentants de l'association marocaine du Congo (AMC).

Le Souverain et le Président congolais se sont dirigés par la suite vers le pavillon présidentiel où les deux Chefs d'État ont posé pour une photo-souvenir.

Après un bref repos au pavillon présidentiel, le cortège officiel des deux Chefs d’Etat s'est dirigé vers la Résidence du roi à Brazzaville, au milieu des vivats et des acclamations de citoyens congolais et de membres de la communauté marocaine établie au Congo, venus nombreux souhaiter la bienvenue au Souverain en terre congolaise.

Outre sa participation au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, SM le Roi, que Dieu L’assiste, effectuera une visite de travail et d’amitié en République du Congo au cours de laquelle le Souverain et Son Excellence le Président Denis Sassou-N'Guesso auront des entretiens bilatéraux. Sa Majesté le Roi présidera également la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.

Avec MAP.