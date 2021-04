En visite dans la région de l’Oriental, le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch a lancé plusieurs projets de développement agricole et rural, dont la mise en service d’une station de pompage et l’aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafrata.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a effectué mercredi une visite de terrain dans la région de l’Oriental. Accompagné d’une importante délégation de responsable du ministère, Akhannouch a visité les provinces de Nador, Taourirt et Berkane.

Le ministre Rniste a notamment procédé à la mise en service de la station de pompage de la rive gauche de Oued Moulouya, au niveau de la commune de Oulad Settat dans la province de Nador. D’un investissement global de 80 MDH, cette station devrait permettre de pallier les insuffisances en ressources hydriques du périmètre de la Moulouya en assurant une irrigation d’appoint des plaines de la rive gauche sur une superficie irriguée de 31 000 ha.

Au niveau de la commune territoriale Lagtitir, dans la province de Taourirt, le ministre a visité le projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafrata sur une superficie de 1373 Ha.

Abattoir de Berkane

Outre le volet irrigation, Aziz Akhannouch s’est rendu dans la province de Berkane pour visiter l’abattoir de Berkane afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Ce projet dont le Ministère a contribué à hauteur de 6 Millions Dh, est en phase d’achèvement. L’ouverture est prévue pour fin avril 2021.

Le Ministre a également visité l’agropole de Berkane située à la commune de Madagh. Il a rencontré des associations actives dans le domaine du développement agricole et rural et présidé la signature de plusieurs conventions visant la déclinaison de la Génération Green dans la province de Berkane.

Une convention cadre a été signée entre le MAPMDREF, la COMADER et la Province de Berkane qui porte sur la création d’une plateforme d’emplois au profit des ouvriers agricoles de la Province, devant permettre d’organiser le marché du travail dans le secteur agricole à travers la création d’une « bourse de l’emploi agricole » pour faciliter et rapprocher les employeurs des demandeurs d’emplois.

Le Ministre a présidé le lancement du «Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles». Ce centre vise à accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles à travers le suivi de la réalisation de leurs projets, l’utilisation des infrastructures et des outils technologiques, l’appui des circuits de communication, la formation, le conseil et l’accompagnement en matière de montage des projets, de financement, de valorisation et de commercialisation.

Plan Agricole Régional

Le Ministre a pris connaissance des réalisations du Plan Agricole Régional et de la déclinaison de la stratégie « Génération Green » au niveau de la région de l’Oriental.

Le Plan Agricole Régional sur la période 2008-2019 a porté sur un investissement de 9,3 milliards de dirhams au profit du monde rural. Il a permis d’augmenter la valeur ajoutée agricole, de 89% pour passer de 3,6 milliards de dirhams en 2008 à 6,8 milliards de dirhams en 2020 et de créer davantage d’emploi (16%), passant de 31 millions à 36 millions de Journées de travail entre 2008 et 2020.

En terme de réalisations, 133 projets pilier II ont été réalisés portant sur une superficie de 113.800 ha au profit de 61.000 bénéficiaires, ayant ciblé l’oléiculture, l’amandier, les viandes rouges et les produits de terroir. Pour le pilier I, 90 projets ont été réalisés au profit de 5800 bénéficiaires, ayant ciblé les agrumes, la betterave sucrière, le lait et le raisin de table.

Le Plan Agricole Régional prévoit dans la cadre de Génération Green la poursuite de la dynamique de développement agricole au niveau de la région, en accordant une place de choix au développement de l’élément humain. Il prévoit de doubler le PIBA (de 6,8 à 13,3 Milliards de DH), le lancement de 102 projets d’agriculture solidaire au profit de 90 000 bénéficiaires et la création de 9,2 millions de journées de travail supplémentaires.