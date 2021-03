Lancé en 2019, le programme «100 jours, 100 villes» du RNI est arrivé à son terme. Les conclusions ont été présentées par le parti, ce mercredi 17 mars à Rabat.

La conférence tenue en présence du président, Aziz Akhannouch, et Mohamed Boussaïd, le coordinateur national du programme a permis ainsi de passer en revue les temps forts du programme.

Le président du parti a déclaré que ce programme est venu «en réponse aux directives royales de générer de nouvelles élites et compétences régionales». Le programme a ainsi permis «d’échanger avec plus de 35 000 citoyens à travers les quatre coins du pays et d’identifier et de classer ainsi les villes sur la base d’un ensemble d’indicateurs tels que le chômage, la pauvreté et la densité de population».

Par ailleurs, ce programme a également permis, «d’identifier les nombreux défis qui unissent les habitants des villes moyennes, quelles que soient leurs différences, qui peuvent se résumer à l’aspiration d’un avenir meilleur».