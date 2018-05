Bouteflika félicite Mohammed VI à l'occasion du ramadan

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, "le président Bouteflika exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain et à l'illustre Famille Royale, et de davantage de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple marocain sous la sage conduite de SM le Roi".

Le président algérien implore le Très-Haut d'entourer cet événement béni de bienfaits et de bénédiction sur l'ensemble des Oummas arabe et islamique et de renouveler pareille occasion dans la paix et la sécurité.