Les forces armées marocaines viennent de recevoir une livraison de drones, de fabrication turque, a indiqué le forum militaire FAR Maroc sur sa page Facebook, en citant des sources militaires turques.

Il s’agit d’un lot de treize drones dits tactiques, type Bayraktar T-B2 de fabrication turque et qui disposent d’une autonomie de 24 heures. Toujours selon la même source, à savoir le forum Far Maroc, la livraison a eu lieu vendredi, via une connexion aérienne assurée par un aéronef appartenant aux Forces Royales Aériennes. Bien avant l’arrivage de ces engins, les militaires marocains, appelés à manipuler ces outils, ont reçu une formation de quelques semaines en Turquie, précise le forum spécialisé, dans le but de les utiliser efficacement.

Les médias espagnols se sont longuement intéressés à l’acquisition de cet outil de pointe. Selon le journal de droite la Razon, ce contrat passé auprès du fabricant ottoman marque la volonté du Maroc de se démarquer, du point de vue défense, dans la région.

De même, ajoute le média ibérique, les drones seront utiles pour « surveiller » les présides de Sebta et Mélilia. Il s’agit de la grande hantise des autorités espagnoles qui voient dans chaque acquisition d’armement du Maroc, une volonté d’affermir la souveraineté marocaine sur les enclaves. Cependant, les autorités marocaines ont laissé entendre que ces drones seront mis à contribution pour lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic de drogue, tout en renforçant la sécurité autour des frontières marocaines.

Les Bayraktar TB-2, ces drones de haute technologie sont utilisés par plusieurs pays dont le Qatar, la Pologne, l’Azerbaïdjan ou l’Ukraine. Ils étaient décisifs dans des conflits notamment la confrontation armée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.