A Fès, l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) a annoncé aux étudiants la suspension des cours pour une dizaine de jours.

Plusieurs étudiants de l’ENSA de Fès sont positifs au Covid-19, a annoncé l’établissement supérieur dans un communiqué diffusé le 13 janvier. La direction de l’école a décidé de suspendre « l’ensemble de ses activités pédagogiques et scientifiques pour dix jours », comme préconisé par le comité sanitaire composé de représentants des autorités locales, du ministère de la Santé, de la présidence de l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdallah et de la direction de l’ENSA.

Le conseil de l’école a tenu une session extraordinaire pour discuter de la situation sanitaire et de la programmation des examens de la session d’automne 2021-2022, lit-on dans le communiqué.

Il a été ainsi décidé que les examens de la session normale pour les étudiants des classes préparatoires du cycle ingénieur (2AP), de la troisième année du cycle ingénieur (S5) et de la deuxième année master seront organisés du 2 au 5 février 2022.

D’autres examens ont été programmés pour la période du 7 au 21 février. La reprise des cours est prévue le 28 février 2022, comme l’indique le communiqué ci-dessous.

Pour rappel, entre le 4 et le 10 janvier 2022, 36 écoles publiques et privées ont fermé leurs portes au Maroc après la détection de 2.696 cas positifs au Covid-19, a par ailleurs fait savoir le ministère de l’Education nationale dans un premier bilan épidémiologique hebdomadaire, diffusé le 12 janvier. 17 écoles des missions étrangères ont également été fermées.

Si trois cas positifs au Covid-19 sont enregistrés au sein d’une même classe, celle-ci doit être fermée et les cours suspendus pour une période 7 jours, précise le ministère. Si plus de 10 cas sont signalés dans des classes différentes, l’école doit être fermée pendant une semaine et les cours doivent avoir lieu en distanciel.