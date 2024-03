La Fédération royale marocaine de football a annoncé, jeudi soir sur son site, l’ouverture de la billetterie des prochaines échéances des Lions de l’Atlas. Ces derniers joueront contre l’Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars au Grand Stade d’Agadir.

La FRMF lance, à partir de ce vendredi 15 mars 2024 à 15h00, la vente des billets pour le match Maroc-Angola du 22 mars. Quant au rendez-vous face à la Mauritanie (26 mars), les billets ne seront mis en vente qu’à partir du dimanche 17 mars.

انطلاق بيع تذاكر مباراتي المنتخب الوطني أمام أنغولا 🇦🇴 وموريتانيا 🇲🇷 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال

🔛 Tickets for the two friendly matches against Angola & Mauritania are available after 3 pm in the link below 👇🏻

🔗https://t.co/OjIRYQje4J#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/PXw5W80ErR

