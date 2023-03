Une délégation parlementaire marocaine en visite de travail au Royaume Uni

Une délégation parlementaire marocaine a effectué une visite de travail au Royaume Uni, à l’invitation de la présidente du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Royaume Uni à la Chambre des communes britannique, Heather Wheeler.

Au cours de cette visite, la délégation parlementaire a tenu une série de réunions importantes avec le vice-président de la Chambre des communes britannique, Nigel Evans, le membre de la commission des affaires européennes de la Chambre des lords britannique, Lord Jeremy Purvis, la militante internationale dans le domaine des droits des femmes et des enfants et dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, la baronne Mary Goudie et le directeur de la région MENA au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, l’ambassadeur Stephen Hickey, indique le Parlement dans un communiqué.

Ces rencontres ont constitué une occasion de souligner les relations parlementaires distinguées unissant les institutions législatives des deux pays et de saluer l’inauguration par les deux Royaumes d’une nouvelle phase de coopération, de dialogue et de partenariat économique, précise la même source.

Les membres de la délégation parlementaire ont également mis l’accent sur l’importance d’effectuer des visites parlementaires entre les deux institutions législatives, afin d’échanger les expertises et de partager les expériences, tout en renforçant la communication et la coordination conjointe lors des événements multilatéraux internationaux auxquels participent les parlements des deux pays, poursuit la même source.

La délégation parlementaire marocaine a également mis en avant les différents projets et activités gouvernementaux conjoints, qui sont désormais supervisés par des mécanismes de coopération bilatéraux tels que le Dialogue stratégique lancé en 2018 et le Dialogue des affaires lancé en 2020.

Au cours des différentes réunions, il a été proposé la création d’un Forum parlementaire entre le Maroc et le Royaume-Uni, qui servirait de cadre à la coopération parlementaire permettant de suivre et d’accompagner les projets gouvernementaux les plus importants entre les deux pays et de promouvoir les relations bilatérales.

La délégation devrait également tenir des rencontres avec les membres du groupe parlementaire sur les femmes et le maire de Westminster d’origine marocaine, Hamza Taouzzale, en plus de visiter le siège du Parlement britannique et assister à la séance plénière avec le Premier ministre à la Chambre des communes britannique.

La délégation parlementaire marocaine comprend la députée Sahar Abdouh, présidente du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Royaume-Uni à la Chambre des représentants, la députée Zaina Idhali, vice-présidente de la Chambre et membre du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Royaume-Uni, et Jalila Morsli, présidente du groupe d’amitié Maroc-Royaume-Uni à la Chambre des conseillers.