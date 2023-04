Angleterre: Arsenal freiné par Liverpool

Malgré un pénalty raté par Mohamed Salah et après avoir été mené 2-0, Liverpool a réussi à arracher un nul (2-2) au courage contre Arsenal, freiné dans sa quête d’un premier titre depuis 20 ans, dimanche, pour la 30e journée de Premier League.

Pour les Gunners, qui ont désormais six points d’avance sur Manchester City mais avec un match en plus et un déplacement à l’Etihad dans 17 jours, ce match restera un tournant dans la course au titre, quelle que soit l’issue.

Liverpool est, lui, toujours englué à la 11e place à 12 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions mais a montré sa capacité à se hisser à son meilleur niveau en passant tout près d’une victoire sensationnelle.

Anfield Road confirme en tout cas son statut de terre hostile pour les Londoniens.

Hormis une qualification aux tirs au but en Coupe de la Ligue en 2020, ils ont perdu sept fois et fait trois nuls sur leurs 10 dernières visites, encaissant 34 buts pour 12 marqués.

Arsenal a pourtant semblé se diriger vers un succès maîtrisé lors du plus clair de la première période.

Dès la huitième minute de jeu, une charge de Bukayo Saka, sur laquelle Virgil van Dijk a servi Gabriel Martinelli en tentant d’intercepter, a permis au Brésilien de tromper Alisson de près (0-1, 8e).

Vingt minutes plus tard, Martinelli s’est mué en passeur décisif avec un centre absolument parfait pour Gabriel Jesus qui a victorieusement piqué sa tête aux six mètres (0-2, 28e).

Mais l’ambiance du match s’est progressivement tendue, à l’image d’un accrochage entre Granit Xhaka et Trent Alexander-Arnold à la 41e qui a valu un avertissement aux deux joueurs et après lequel Arsenal a semblé perdre le fil.

– Coup de coude du juge de touche –

Dans la minute qui a suivi, sur un débordement suivi d’un centre en retrait de Diogo Jota, Jordan Henderson a dévié vers le deuxième poteau où Salah a redonné espoir aux siens et réveillé le stade tombé dans une certaine torpeur.

La mi-temps a été la scène d’un accrochage surprenant où le juge de touche Constantine Hatzidakis a semblé donner un coup de coude au latéral international écossais Andy Robertson qui s’approchait de lui pour se plaindre.

« Il m’a mis un coup de coude à la gorge, le juge de touche m’a mis un coup de coude à la gorge ! » s’est plaint le joueur selon le journaliste de Sky, qui diffusait le match, au bord du terrain.

La partie a néanmoins repris normalement et à la 54e minute, l’arbitre a accordé un pénalty au Reds sur lequel Salah a raté le cadre pour son deuxième échec consécutif dans l’exercice.

Arsenal n’a cependant jamais réussi à reprendre le contrôle du match et si Aaron Rasmdale a repoussé l’échéance devant Darwin Nunez (81e), Roberto Firmino, quatre minutes après son entrée en jeu, a déposé de la tête un centre d’Alexander-Arnold dans les buts pour l’égalisation (2-2, 82e).

Les parades incroyables de Ramsdale sur une frappe enveloppée de Salah (90+4) et devant Ibrahima Konaté qui avait repris, à deux mètres des buts, de la poitrine, une remise de la tête de Nunez (90+5), ont permis de sauver un point qui pèsera peut-être très lourd à la fin de la saison.

Mais pour la première fois depuis longtemps, Arsenal a semblé un leader vulnérable dans la course au titre qu’il mène face à City, un habitué des épilogues au couteau.