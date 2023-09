Le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE) s’est établi à plus de 8,63 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023, en recul de 52,3% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Les recettes des IDE ont enregistré une baisse de 23,9% à 18,87 MMDH, tandis que les dépenses ont augmenté de 53,3%, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet. Au titre des sept premiers mois de l’année 2023, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se situent à 16,38 MMDH. Les cessions de ces investissements progressent à 9,19 MMDH.

En dehors des instruments de dette intragroupe et des bénéfices réinvestis, les prises de participation n’augmentent que de 272 millions de dirhams (MDH).

Par ailleurs, la facture énergétique recule de 20,9% se situant à 69,38 MMDH à fin juillet 2023 contre 87,71 MMDH à fin juillet 2022. Quant aux importations des demi produits, celles-ci accusent une baisse de 13,1% suite au recul des achats de l’ammoniac de 12,22 MMDH à fin juillet 2022 à 4,97 MMDH en 2023.

Lire aussi. Office des Changes: les échanges extérieurs en 2022 en dix points clés

De même, les achats des produits bruts atteignent 21,68 MMDH à fin juillet 2023 contre 28,32 MMDH à fin juillet 2022, soit une baisse de 23,4%. Les importations des produits alimentaires, quant à elles, connaissent une baisse de 2,7% à 52,91 MMDH contre 54,37 MMDH.

En revanche, les importations des biens d’équipement enregistrent une hausse de 22,9% passant de 77,67 MMDH à fin juillet 2022 à 95,43 MMDH à fin juillet 2023.

De leur côté, les importations des produits finis de consommation augmentent de 14,5%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 33,5% et des voitures de tourisme de 28,4%. S’agissant des exportations de marchandises, leur augmentation concerne, principalement, le secteur de l’automobile (+37,4%), celui de l’électronique et électricité (+34,6%) et celui du textile et cuir (+11,5%).