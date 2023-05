Une source au ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger a exprimé sa «ferme condamnation» des agressions israéliennes contre la bande de Gaza.

Elle précise que le Royaume, et à sa tête le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, «réitère son rejet aux violations et aux actions unilatérales qui exacerbent la situation et sapent les efforts visant à apaiser les tensions».

«Seuls le dialogue et les négociations peuvent conduire à une solution globale et pérenne à la cause palestinienne, sur la base des résolutions internationales en respectant le principe de deux Etats convenu mondialement», conclut-on.

Trente trois Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans les frappes israéliennes menées depuis mardi dans la bande de Gaza, selon un nouveau bilan établi vendredi par le ministère palestinien de la Santé.

Les raids israéliens et les tirs de missiles et de roquettes des mouvements armés palestiniens ont continué ce vendredi, malgré des efforts de médiation visant à mettre fin à cet embrasement qui a fait depuis mardi 33 morts côté palestinien et un en Israël.

Les appels internationaux se multiplient pour que cesse cette escalade, la plus grave depuis août 2022 entre mouvements armés à Gaza et Israël.

Les violences ont commencé mardi par des frappes israéliennes visant le Jihad islamique, un groupe palestinien classé « organisation terroriste » par Israël, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Gaza under attack. pic.twitter.com/8E6hsThR1t — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 12, 2023

Vendredi, un sixième chef militaire de ce mouvement a été tué dans une frappe israélienne sur une zone habitée du centre la bande de Gaza, a annoncé un porte-parole du Jihad.

En août 2022, trois jours d’affrontements entre Israël et le Jihad islamique avaient causé la mort de 49 Palestiniens, dont au moins 19 enfants d’après l’ONU. Plus d’un millier de roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, faisant trois blessés.