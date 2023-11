L’équipe marocains des moins de 17 ans (U17) affrontera ce mardi son homologue iranienne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cependant, la polémique enfle depuis ce weekend en raison de l’âge des joueurs iraniens.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se demandent si les joueurs iraniens, qui paraissent plus vieux que leur âge, ont réellement moins de 17 ans, sachant qu’ils sont tous nés en 2006, selon la FIFA.

En plus d’avoir, pour la plupart, une barbe assez poussée pour des adolescents de 17 ans, la taille des joueurs iraniens intrigue, elle aussi, les internautes marocains.

المنتخب الإيراني الذي سنواجهه في ثمن نهائي كأس العالم !!!!

واش هادو عندهم أقل من 17 سنة؟ 🤔 pic.twitter.com/vaHUMyVl5P — Salima Ab (@SalimaAb3) November 18, 2023

En effet, l’écrasante majorité de l’équipe culmine à plus de 180 cm, et seulement quatre joueurs ont une taille inférieure à cette moyenne.

المنتخب الايراني يمتاز بطول قامة لاعبيه، بحيث نجد ان اقصر لاعب قامته تساوي 1m70 و اطول لاعب 1m89 😬 جميع اللاعبين من مواليد 2006.#U17WC #Morocco #Iran pic.twitter.com/nxM5ZVstRN — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) November 18, 2023

Le duel Maroc-Iran se jouera au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya mardi à 13H00 (GMT+1), selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’équipe du Maroc a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points (2 victoires et une défaite), tandis que son adversaire en huitièmes de finale, l’Iran, s’est classé 3ème du groupe C (6 points/2 victoires et une défaite).