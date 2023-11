L’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans (U17) est appelée à améliorer davantage son efficacité devant les buts adverses, a souligné lundi à Surabaya le sélectionneur national, Saïd Chiba.

« Nous devons améliorer davantage notre efficacité devant les cages adverses. Nos joueurs doivent gagner en sérénité devant les buts », a dit M. Chiba à l’issue de la défaite du Onze national face à l’Équateur (0-2) en match disputé pour le compte de la 2è journée du groupe A de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule en Indonésie (10 novembre – 02 décembre).

« Nos joueurs ont les qualité techniques requises à ce niveau, mais une fatigue physique doublée d’un certain stress dans la réalisation de la touche finale nous ont empêché de transformer les occasions que nous avons pu nous procurer en buts », a-t-il expliqué.

تصريح السيد سعيد شيبا بعد لقاء الإكوادور

