Le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire, est en visite de travail à Marrakech depuis hier mercredi, où il a notamment rencontré le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Les voies de décrispation de la crise diplomatique entre Paris et Rabat auraient été abordées entre les deux responsables politiques.

Bruno Le Maire restera jusqu’au vendredi à Marrakech dans le cadre des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Si le communiqué de presse de son entrevue avec Akhannouch est chargé de circonvolutions et de grandes phrases, se contentant entre autres de saluer « les chantiers importants engagés par le Maroc » et « les enjeux mondiaux actuels », le point saillant de cette rencontre aurait été la crise politico-diplomatique actuelle et les moyens d’y remédier.

Selon les informations du quotidien français l’Opinion, ce voyage du locataire de Bercy est le « signe d’un réchauffement de la relation bilatérale ».

« Entre la France et le Maroc, l’heure semble venue de relancer la relation bilatérale. C’est du moins le souhait des officiels français qui ne ménagent pas leurs efforts », écrit-on.

Une source à l’Elysée a confié à cet effet à l’Opinion que « Cette relation bilatérale a besoin d’être renouvelée. Le Maroc est un ami de longue date, le restera et restera un pays maghrébin très proche de nous pour longtemps. Il y a des raisons objectives aujourd’hui de faire autrement que par le passé« .

« Discussions discrètes »

« La clé du dégel définitif sera politique. La France, qui autrefois faisait figure de meilleure alliée, est perçue comme un partenaire à la traîne », constate l’Opinion, révélant plus loin que des discussions discrètes sont en cours pour faire évoluer la position officielle française en remplaçant un pronom indéfini par un pronom défini afin de dénouer ce nœud.

« Cela pourrait se traduire par une déclaration du chef de l’Etat français qui reconnaîtrait le plan d’autonomie marocain comme « la » solution crédible au lieu d’« une » solution ; solution sérieuse pour régler le différend du Sahara occidental », fait savoir le quotidien.

L’Opinion explique par ailleurs qu’après avoir nourri beaucoup d’espoirs sur l’intensification du partenariat économique avec l’Algérie, Paris « semble en faire le deuil pour privilégier le royaume ».

« Le Maroc a énormément diversifié ses partenariats économiques ces dernières années, intensifiant notamment ses échanges avec l’Espagne et la Chine », a-t-on expliqué.