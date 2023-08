La part des jeunes âgés entre 15 et 34 ans, n’ayant aucun niveau scolaire, a considérablement baissé entre 2000 et 2022, passant de 35,7% à 8,9%, soit une baisse de 26,8 points de pourcentage, annonce ce mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La plus grande baisse a été observée parmi les femmes (de 47,7% à 12,1%) et les ruraux (de 59,5% à 15,6%), soit respectivement une baisse de 35,6 points et 49,9 points de pourcentage, indique le HCP dans une note d’information sur la Journée internationale de la jeunesse.

A l’opposé, la part des jeunes ayant le niveau secondaire ou plus a connu une augmentation importante passant de 19,7% en 2000, à 42,7% en 2022, ajoute le HCP, notant que les plus grandes performances sont également enregistrées parmi les femmes et les ruraux.

« L’écart des jeunes ayant le niveau secondaire ou plus entre les hommes et les femmes s’est annulé après avoir été de 5,1 points de pourcentage en 2000 », note le HCP, faisant savoir que pour les ruraux, cette part est passée de 5% à 21,9% respectivement.

Par ailleurs, le HCP souligne que l’effectif des jeunes âgés de 15 à 34 ans demeure important et continuera de s’accroître à l’horizon de 2030, mais avec un rythme d’accroissement inférieur à celui de la population totale, soit respectivement 0,3% et 0,9% entre 2023 et 2030.

Cette population des jeunes est passée de 11,5 millions en 2014 à 11,8 millions en 2023 et en proportion de 34,2% à 31,9%, respectivement. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent à eux seuls 16,1% en 2023, contre 18% en 2014.

S’agissant de la part des jeunes citadins dans la population des jeunes, elle est passée de 60% à 66% entre 2014 et 2023.

Durant la même période, la part des personnes âgées de 60 ans et plus est passée de 9,4% en 2014 à 12,7% en 2023, soit une augmentation de 3,3 points de pourcentage, relève le HCP.