Malgré une opposition algérienne, le Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information relevant de la Ligue des Etats arabes a salué, dimanche à Tripoli, le rôle du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au service de la Ville Sainte et de la cause Palestinienne.

Dans une résolution à l’issue de ses réunions, le Bureau exécutif a appelé les médias arabes à mettre en exergue les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, l’organe exécutif du Comité Al-Qods que préside le Roi Mohammed VI, dans la défense et le soutien à la ville d’Al-Qods et à la cause Palestinienne.

Le ministre algérien de l’information a fait des pieds et des mains pour que cette résolution ne mentionne pas le rôle joué par le Souverain au service de la Cause palestinienne.

كلمة رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الدورة العادية (18) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربhttps://t.co/vTOQgkr9gB pic.twitter.com/YUAv904dkL — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) December 24, 2023

Le Maroc a participé aux travaux de cette réunion en sa qualité de membre du Bureau exécutif, avec une délégation représentant le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, composée de Mustapha Amedjar, Directeur de la Communication et des relations publiques, Ouadie Tawil, Conseiller auprès du cabinet du ministre, et Khadija Qaramda, de la division de la Coopération.

Le Comité permanent des médias arabes, réuni jeudi à Tripoli lors de sa 100ème session, a réitéré les mêmes décisions, lesquelles ont été approuvées par la réunion des ministres arabes de l’Information au niveau ministériel lors de sa dernière réunion tenue en juin dernier à Rabat.

Le Maroc préside l’actuelle session du Conseil des ministres arabes de l’Information, en la personne du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, simultanément à la présidence marocaine du Conseil de la Ligue arabe, assurée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.