Poudre au prix bien plus abordable que la cocaïne, L’poufa continue de gagner du terrain au Maroc. Une drogue dure qui circule très facilement. Un député de l’opposition a interpellé, à ce sujet, le ministre de l’Intérieur dans une question écrite.

Dans une réponse écrite à la question d’un député du Mouvement populaire sur la prolifération du trafic de « Lpoufa » aux environs des établissements scolaires, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a précisé que les interventions de forces de police ont permis la saisie d’environ 3 kg de cette drogue et l’arrestation de 282 personnes entre janvier et juin 2023.

Le député a alerté le ministère sur le danger de cette drogue dure qui, selon lui, prolifère dans les établissements scolaires. Ce que le ministre a réfuté en arguant qu’il y a eu pas moins de 4.286 interpellations aux alentours des collèges et des lycées pour diverses affaires.

D’ailleurs, Laftit a insisté sur la lutte contre la criminalité liée à la drogue, dont son département en fait une priorité. Il est revenu sur les défis et menaces que représentent la drogue et ses liens avec le crime organisé.

L’approche sécuritaire part d’une vision globale basée sur la réduction de l’offre, via le renforcement du contrôle au niveau des régions frontalières et le contrôle routier, a expliqué le ministre. L’approche de l’intérieur, dit-il, se base aussi sur la prise de mesures préventives à travers les opérations d’assainissement et le renforcement des contrôles sur les espaces publics, y compris les cafés et les maisons de jeu.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, lors de l’année scolaire 2022/2023, à l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. Quelque 713.782 élèves ont bénéficié de cette initiative dans 8.675 établissements.