Lundi soir, la Fédération royale marocaine de football a annoncé la convocation du milieu de terrain Benjamin Bouchouari pour remplacer Azzedine Ounahi blessé depuis quelques semaines.

Alors que la présence d’Azzedine Ounahi dans la nouvelle liste de Walid Regragui suscitait l’interrogation, Benjamin Bouchouari fait son “come-back” dans les plans du coach national.

Le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne a été convoqué hier lundi par le sélectionneur national pour remplacer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille suite à une blessure au dos.

Happy birthday Benjamin Bouchouari 🥳 We wish you all the best !#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/y1cz6hKI6D

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 13, 2023