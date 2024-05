Victime d’une agression brutale dans un restaurant de Berlin, en Allemagne, dans la nuit du 27 avril, le footballeur marocain Aymen Barkok se remet progressivement de ses blessures. Il donne de ses nouvelles.

Le milieu de terrain marocain du Hertha Berlin a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été attaqué par plusieurs individus. Quelques jours après son agression, son club avait annoncé que son joueur a subi avec succès une opération visant à traiter ses blessures au visage causées lors de l’incident.

The club was horrified to learn yesterday that Aymen Barkok was attacked in a Berlin bar on Saturday night and had to be taken to hospital with facial injuries. (1/2) pic.twitter.com/9YlNAZ0Ndk

— Hertha BSC (EN) (@HerthaBSC_EN) April 29, 2024