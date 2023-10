L’équipe nationale féminine de football jouera, ce jeudi, son premier match sous la houlette de son nouveau coach Jorge Vilda Rodriguez dans le cadre des qualifications pour le tournoi féminin des JO 2024.

Ce jeudi, la sélection nationale féminine entre dans la course pour la qualification au tournoi des Jeux Olympiques 2024 de Paris. En préparation depuis quelques jours avec le nouveau coach Jorge Vilda Rodriguez, deux matchs attendent les marocaines.

Il s’agit en fait d’une double confrontation contre la sélection namibienne. Toutefois, les deux rencontres auront lieu au Maroc. Le premier match est donc prévu ce jeudi à 19h au Grand Stade de Marrakech tandis que le deuxième se jouera le 31 octobre à Rabat.

Last touches before tomorrow’s game against Namibia #DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/Z160w5KgP3

Hier, mercredi, les Lionnes de l’Atlas ont effectué leur 3e et dernière séance d’entraînement avant le match tant attendu. Pour rappel, seuls 5 pays africains ont réussi l’exploit de participer à cette compétition mondiale à savoir l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Nigéria, et le Zimbabwe.

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يواصل استعداداته للقاء ناميبيا

🎥 Our National Women’s Team continues its preparations for the match against Namibia#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/1C30TCxwrf

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 24, 2023