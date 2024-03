La nouvelle est tombée ce lundi. Le sélectionneur de l’équipe nationale olympique, Tarik Sektioui a fait appel à Elias Mago. Ce dernier rejoindra donc les Lionceaux de l’Atlas pour prendre part au rassemblement du mois de mars.

Dans quelques jours seulement, la sélection olympique du Maroc se rendra en Turquie dans le cadre de la trêve internationale de mars. Récemment, le coach des Lionceaux U23, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour ce rassemblement, mais certains noms ont été remplacés depuis son dernier appel.

السيد طارق السكتيوي يستدعي إلياس ماغو لمباراتي أوكرانيا وويلز لتعويض غياب علاء بلعروش Mr. Tarik Sektioui calls up Elias Mago for the matches against Ukraine and Wales #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/yuQPwJ7CEW — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 18, 2024

Ce lundi, Tarik Sektioui a annoncé la convocation d’Elias Mago qui prendra la place du gardien de but Alaa Bellaarouch. Celui-ci évolue actuellement au RC Strasbourg. Du haut de ses 19 ans, Mago retrouve donc la sélection avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie en juin 2023.

Formé au Standard de Liège, le jeune portier a choisi de représenter le Maroc malgré sa double nationalité belgo-marocaine. Il fait ses débuts avec les Lionceaux de l’Atlas en 2020. Deux ans après, il rejoint les Marocains U18 de Mohamed Ouahbi avec lesquels il s’est hissé en demi-finale des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran en Algérie. C’est lors du match contre le pays hôte (victoire 0-2) qu’il a d’ailleurs marqué les esprits des marocains.

Aujourd’hui, Mago évolue au RFC Meux en division 2 amateur de Belgique. Toutefois, il ne s’agit que d’un prêt d’une saison. Il reviendra au Standard de Liège une fois son contrat arrive à terme.

Ainsi, le gardien de but et ses compatriotes devront se rendre à Antalya en Turquie pour prendre part au stage de préparation en prévision des Jeux Olympiques 2024. Les protégés de Sektioui disputeront deux matchs amicaux face à l’Ukraine le 22 mars et au pays de Galles, le 26 du même mois.