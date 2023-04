Ligue des champions: où et quand suivre les matchs de ce soir?

Les quarts de finale de la Ligue des champions démarrent ce mardi, avec une confrontation au goût de revanche entre Manchester City et le Bayern Munich.

Le Manchester City de Pep Guardiola affronte ce mardi soir le Bayern Munich, désormais dirigé par Thomas Tuchel, lors des premiers quarts de finale de la Ligue des champions.

Entre les deux hommes, la relation est teintée de respect mais aussi de souvenirs de défaites cuisantes, à l’image de la défaite en finale de C1 en 2021 des Citizens face au Chelsea de l’Allemand.

