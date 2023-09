La Ligue des champions revient avec plusieurs affiches alléchantes, dont le match qui opposera demain Manchester United au Bayern de Munich. Toutefois, Sofyan Amrabat, nouvelle recrue du club anglais, sera absent…

Alors qu’il a rejoint, il y a tout juste 3 semaines le club de Manchester, Amrabat n’a toujours pas joué une seule minute sous la houlette d’Eric Ten Hag. En cause, une blessure que le Lion de l’Atlas a contractée lors de son dernier match avec le club italien de la Fiorentina.

La presse anglaise annonçait depuis hier qu’Amrabat sera de nouveau écarté du groupe après avoir raté le match perdu contre Brighton (1-3). « L’entraîneur de United, Erik ten Hag, est déjà privé de l’arrière gauche Luke Shaw et de Tyrell Malacia, du défenseur central Raphael Varane, des milieux de terrain Mason Mount et Sofyan Amrabat, tandis que les ailiers Jadon Sancho et Antony sont indisponibles pour des raisons extra-sportives. », a écrit le The Daily Mirror.

Une information confirmée aujourd’hui par le club: « les milieux de terrain Sofyan Amrabat et Kobbie Mainoo se sont entraînés à l’écart du groupe principal à Carrington mardi ».

« Amrabat, bien sûr, n’a pas encore fait ses débuts avec le club, mais il deviendra le premier Marocain à jouer pour les Reds. (…) Il est à espérer que les deux joueurs sont maintenant sur la bonne voie pour accélérer leur retour en pleine forme afin d’offrir plus d’options dans la salle des machines pour le manager Ten Hag », conclut le club.