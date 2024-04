Les stades de football en Espagne ont été une nouvelle fois, le théâtre d’incidents racistes le week-end dernier, révélant ainsi les failles dans les mesures prises pour éradiquer cette plaie sociale.

Lors de la 30e journée de la Liga, deux rencontres ont été marquées par des épisodes de racisme. Tout d’abord, lors de la victoire 1-0 du FC Séville face à Getafe, l’Argentin Marcos Acuña et son entraîneur Quique Sánchez Flores ont été victimes d’insultes racistes.

Les supporters de Getafe ont scandé des propos injurieux à l’égard d’Acuña, allant jusqu’à des références dégradantes à sa race. Cette situation a poussé l’arbitre à interrompre brièvement le match.

Loin d’être un fait isolé

Aussi, lors d’un match de troisième division, le gardien de but sénégalais Cheikh Kane Sarr, du club Rayo Majadahonda, a été expulsé après un échange houleux avec un supporter de l’équipe adverse, accusé d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre.

Ces événements surviennent peu de temps après un match amical entre l’Espagne et le Brésil, organisé dans le but de promouvoir la tolérance, en réponse aux attaques racistes répétées contre l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinícius Júnior, qui a d’ailleurs été désigné cette année 2024 comme ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO. Sa première mission l’a d’ailleurs conduit du côté de Marrakech où il a visité une école et joué au football avec les enfants.

Il a d’ailleurs pris position contre le racisme, déclarant que tant que les coupables restent impunis, la lutte contre ce fléau est vaine. « Je suis désolé. Je veux juste jouer au football. Je veux juste jouer, je veux tout faire pour mon club et pour ma famille et que les personnes noires ne souffrent plus jamais », avait-il notamment déclaré en ce sens.

Espérons que la tendance s’inverse.