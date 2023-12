Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n°2.23.1065 relatif à la préparation et à la réalisation du recensement de la population et de l’habitat au Royaume, ainsi que les conditions à remplir par les participants à cette opération.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la poursuite des mesures réglementaires qui encadrent généralement la réalisation du recensement au Maroc, prévu en septembre 2024, à travers le renouvellement des dispositifs relatifs à sa préparation et à sa réalisation, ainsi que les conditions à remplir par les participants à ce recensement, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet vise à fixer les volets relatifs aux opérations et aux étapes principales nécessaires à la préparation et à la réalisation de cette opération nationale d’envergure.

Lire aussi. Le gouvernement annonce la date du prochain recensement général

Le projet détermine aussi les préparatifs nécessaires à cet effet, à savoir l’étape de préparation et d’organisation du recensement dans tous les domaines y afférent, ainsi que les outils de formation, d’information et de communication, outre la mobilisation des moyens et des ressources financières, humaines et logistiques.

Baitas a, en outre, précisé que le projet fixe également les étapes relatives aux travaux cartographiques et à la formation des participants, en présentiel et à distance, la collecte des données auprès des ménages, par l’usage des tablettes électroniques, outre l’exploitation et le traitement des données du recensement et leur publication selon les standards nationaux et internationaux.

Ce texte fixe aussi les conditions requises pour les participants à la réalisation du recensement, au regard du contexte de la digitalisation qui marque toutes les étapes de sa réalisation, a soutenu M. Baitas, ajoutant que ce recensement adopte une nouvelle approche pour la sélection des catégories des participants à cette opération (superviseurs, contrôleurs et chercheurs) via une plateforme électronique leur permettant de s’inscrire à cette fin.