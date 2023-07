Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n°2.23.647 fixant la date du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2024).

Présenté par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, ce décret intervient en application des Hautes instructions royales, et dans le respect des délais, conformément aux recommandations des instances onusiennes concernées par cette question, a ajouté M. Baïtas, précisant que le RGPH, prévu en septembre 2024, sera effectué sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et le Haut Commissaire au Plan.

De même, cette opération se déroulera sous la supervision des Walis et gouverneurs auxquels incombe la responsabilité de sa mise en œuvre dans le cadre des circonscriptions et districts relevant de leurs compétences territoriales, et ce conformément aux dispositions du décret n°2.04.405 du 30 août 2004 modifiant et complétant le décret n° 2.71.99 du 29 juin 1971 fixant les modalités d’application de la loi n° 001.71 du 22 Rabia du 16 juin 1971 relative au recensement général de la population et de l’habitat du Royaume.

Le ministre a relevé que le délai pour cette opération, fixé à 20 jours (du 1er au 20 septembre) prévus stricto sensu dans les recensements précédents, a été prolongé jusqu’au 30 septembre en ce qui concerne le recensement de 2024 qui mettra à contribution les nouvelles technologies dans le but de réduire le coût de cette opération.