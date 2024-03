L’Espagne a publié, samedi 23 mars, dans le bulletin officiel l’entrée en vigueur de l’accord de réciprocité de reconnaissance des permis de conduire avec le Maroc. Elle sera effective à partir du 7 avril prochain.

Le nouvel accord de réciprocité, adopté entre le Maroc et l’Espagne qui facilite la reconnaissance des permis de conduire entre en vigueur le 7 avril 2024. Il permettra désormais aux routiers marocains de rouler sur le territoire espagnol sans passer par un examen théorique.

L’ancien protocole, datant de 2004, prévoyait la reconnaissance des permis de conduire marocains sous condition de passer d’épreuves théoriques et de conduite sur route pour les catégories C (camion), D (autobus) et E (remorques).

« Les conducteurs marocains qui demandent l’échange de permis de conduire équivalents aux permis espagnols de classes C, C+E, D et D+E, doivent passer un test de conduite sur route ouverte à la circulation générale, en utilisant un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la conduite est autorisée par lesdits permis », lit-on sur le Bulletin officiel d’Espagne qui précise que « la date d’application provisoire sera le 7 avril 2024 ».

Cette mesure vise à « éliminer les obstacles à la couverture des postes vacants de conducteurs qualifiés dans le secteur », comme l’ont demandé les entreprises espagnoles de transport de passagers et de marchandises.

Il s’git donc de faciliter l’échange des permis de conduire et des permis de travail pour les conducteurs professionnels marocains dans le but de lutter contre la pénurie de main d’œuvre.

Le Maroc a déjà ratifié cet accord qui a, rappelons-le, suscité une vive polémique en Espagne surtout dans le milieu de l’extrêmes droite. Plusieurs voix s’opposaient au recrutement de camionneur marocain qui, selon eux auraient obtenu un permis de conduire de poids lourd «peu exigeant», en comparaison avec «la rigueur» du permis obtenu par les chauffeurs espagnols.