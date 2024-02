Le trafic portuaire au Maroc a dépassé pour la première fois le cap des 200 millions de tonnes (Mt), passant de 195 Mt en 2022 à 209,4 Mt en 2023, soit une progression de 7,4%, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le trafic domestique a enregistré un volume de 112,7 Mt (+2,3%), tandis que le transbordement a atteint un volume de 96,7 Mt, soit une croissance de 14% par rapport à 2022, précise le ministère dans un communiqué sur l’activité des ports du Maroc en 2023.

La répartition du trafic portuaire global en 2023 est marquée par une prédominance de l’activité de transbordement, représentant ainsi une part de 46,2%, suivi des importations (32,1%), des exportations (17,2%), du cabotage (3,8%) et du soutage (0,8%). Pour l’activité du transbordement, le complexe portuaire de Tanger Med a confirmé sa position de plateforme logistique majeure au niveau du bassin méditerranéen, grâce à l’accroissement du volume du transbordement des conteneurs (92,8 Mt/+13,7%) et des hydrocarbures (3,7 Mt/+17,5%).

Les importations se sont établies en 2023 à 67,2 Mt, marquant ainsi une hausse de 1,9% par rapport à 2022. Cette évolution est expliquée principalement par la variation des importations du trafic des céréales (9,2 Mt/+3,9%), du soufre (6,5 Mt/+3,6%), des hydrocarbures (11,9 Mt/-1,2%) et du charbon (10,5 Mt/-6,2%).

Le volume des exportations a connu une hausse de 3,5% en enregistrant un volume de 36 Mt. Cette variation est due à la croissance des exportations des engrais (11 Mt/+20,5%) et du clinker (2 Mt/+21,7%) combinée à la baisse du trafic du phosphate brut (4,4 Mt/-18,4%) et de l’acide sulfurique (802 mille tonnes/-38,7%).

⚓ Here’s an overview of port activity in the Kingdom of Morocco for the year 2023, with an overall volume exceeding 209.4 million tonnes, representing an increase of 7.4% compared to 2022.

