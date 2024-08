Environ 1,9 million de voyageurs et 447.000 voitures ont transité par les ports marocains du 05 juin au 15 août dans le cadre de l’opération « Marhaba 2024 », indique, vendredi, le ministère du Transport et de la Logistique.

Dans un communiqué, le ministère souligne que l’opération de transit se déroule « dans de bonnes conditions », précisant que pour les flux entrants au Royaume, les ports marocains ont accueilli environ 1,33 million de passagers et 317.000 voitures, tandis qu’environ 570.000 passagers et 130.000 voitures ont transité vers l’Europe à partir des ports marocains.

Les pics du flux entrant au Royaume ont été enregistrés les journées du 3 et 4 août avec plus de 80.000 passagers et 20.000 voitures, marquant ainsi une « grande affluence » durant ces deux journées.

« Les services du ministère du Transport et de la Logistique sont mobilisés pour mettre en place toutes les conditions techniques et logistiques nécessaires au succès de cette opération, à travers la mobilisation d’une capacité de transport suffisante pour répondre aux besoins des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que la diversification des lignes maritimes, tout en veillant à la qualité des services offerts à bord des navires et au suivi des tarifs des traversées », note le communiqué.

En ce qui concerne la phase de retour, et afin d’assurer un passage fluide et sécurisé des passagers dans tous les ports marocains, le ministère appelle tous les voyageurs souhaitant regagner leurs pays de résidence à réserver leurs billets de voyage à l’avance avec date et l’heure de voyage confirmés, et ce, pour toutes les lignes maritimes, y compris « Tanger Med – Algésiras » et « Tanger Ville – Tarifa ».

« En cas de besoin de modification de la date ou l’heure de voyage indiquées sur le billet, les personnes concernées doivent prendre contact avec la compagnie maritime concernée à distance avant d’arriver au port, afin d’éviter tout éventuel encombrement au niveau des ports », préconise le ministère.