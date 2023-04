Les partis de la majorité renouvellent leur confiance au gouvernement

Les différentes composantes de la majorité parlementaire ont exprimé leur haute estime des efforts louables déployés par le gouvernement en ce qui concerne le lancement de plusieurs grands chantiers de réforme.

Un communiqué de l’instance de la présidence de la coalition gouvernementale, publié à l’issue de sa réunion ordinaire, tenue jeudi soir sous la présidence de Aziz Akhannouch, président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM) et Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), a salué ces chantiers qui ont pour objectif de consolider le modèle de l’État social, à travers le parachèvement du cadre légal et institutionnel du projet de généralisation de la protection médicale et sociale, le lancement des programmes de soutien social et l’orientation collective vers la consolidation du système des droits et des libertés et de l’État du droit et des institutions.

Ces chantiers, ajoute le communiqué, visent l’appui à l’habitat social, l’amélioration de la situation des femmes, l’élaboration d’une vision avant-gardiste pour les secteurs de la culture et de l’enseignement aux niveaux national et régional, la création d’opportunités d’emploi et le renforcement de la souveraineté nationale dans les secteurs vitaux, à travers la réalisation de la sécurité sanitaire, hydraulique, alimentaire et énergétique, en tant que choix stratégiques tendant à asseoir le développement intégré et durable, conformément aux hautes orientations royales et dans le droit fil des engagements inscrits dans le programme gouvernemental et des objectifs du nouveau modèle de développement.

La majorité salue les réalisations du gouvernement

La coalition a, par ailleurs, loué les différentes initiatives prises par le gouvernement qui se sont traduites en importantes réalisations dans les secteurs prioritaires et qui ont permis à l’exécutif d’avancer dans la consolidation des fondements de «l’État social» comme choix stratégique, ouvrant des voies de développement national et local, et contribuant efficacement à l’édification du « Maroc du progrès et de la dignité », conformément à la volonté de SM le Roi.

Évoquant les diverses contraintes et défis internes et externes du Royaume, comme une réalité tangible, représentée par les répercussions de deux années d’une pandémie sanitaire qui a bouleversé l’équilibre des relations et des équilibres internationaux, ainsi qu’une conjoncture économique internationale instable en raison de l’émergence de guerres et de crises internationales, et d’un climat géopolitique tendu, qui ont eu un impact négatif sur les économies de la plupart des pays et les fluctuations climatiques qui ont conduit au stress hydrique au Maroc, la majorité gouvernementale se félicite de la politique adoptée par l’exécutif face aux crises et aux fluctuations des marchés internationaux, et du choix de justice sociale et territoriale qu’elle a adopté à travers sa politique publique.

Le gouvernement a pu mobiliser 60 milliards de dirhams à titre de crédits exceptionnels en 2022 afin de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens en subventionnant les produits de base, l’électricité et les transports, en plus de soutenir les petites et moyennes entreprises, ce qui a permis de limiter à 6,6 % l’inflation en 2022, alors que ce pourcentage atteint des niveaux record dans de nombreux pays, souligne le communiqué.

La majorité gouvernementale qui est bien consciente des répercussions des prix élevés de certains produits de base sur le pouvoir d’achat de nombreux citoyens, salue le sérieux du gouvernement pour y faire face, à travers la prise de décisions responsables et professionnelles.

Elle assure que l’exécutif assume sa responsabilité face à cette situation internationale et intérieure instable, au moyen de décisions nationales conformes à l’exercice de la responsabilité politique et morale envers les citoyens, et continuera à affronter les divers aspects du monopole et de la fraude en matière de qualité et de prix.

La majorité gouvernementale ambitionne d’institutionnaliser la bonne gouvernance des chaînes de production, d’exportation et de commercialisation pour assurer la priorité aux exigences du marché intérieur, ainsi que pour répondre à la demande extérieure.

Elle a salué les réformes fiscales entreprises par le gouvernement dans le but d’instaurer la justice fiscale, de renforcer l’esprit d’entreprise nationale et la responsabilité sociale des entreprises, rappelant dans ce cadre le relèvement du taux d’imposition à 40% pour les établissements de crédit et les compagnies d’assurance, et à 35% pour les grandes entreprises, tandis que la réduction progressive est en cours pour unifier le taux d’imposition des petites et moyennes entreprises pour atteindre 20%, en plus de réduire le fardeau fiscal pour d’importantes catégories d’employés et de retraités.

La majorité gouvernementale s’est félicitée de l’achèvement du dispositif juridique lié à l’investissement, qui offre un cadre incitatif capable de créer des richesses et des opportunités d’emplois dans toutes les régions du Royaume, estimant que cela contribuera à la réalisation de la justice spatiale et de l’équité territoriale, en plus des obligations contractuelles des programmes entre l’Etat et les agences qui lanceront une dynamique prometteuse de développement régional.