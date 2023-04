Vidéo. Le gouvernement lance une campagne pour promouvoir la masculinité positive

La campagne de sensibilisation lancée pour promouvoir la masculinité positive au Maroc créée le débat sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui voient cette campagne d’un bon œil et ceux qui voient leur virilité attaquée, les internautes semblent divisés.

Le concept de « masculinité positive » est défendu depuis plusieurs années par des associations et ONG au Maroc. Récemment, le ministère de la Solidarité, de l’inclusion sociale et de la Famille s’est allié avec le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) pour « ancrer une image positive auprès des hommes et des garçons sur la question ».

Une rencontre a été organisée fin mars à l’initiative du ministère dirigé par Awatif Hayar, l’occasion de présenter des capsules vidéo réalisées avec le FNUAP pour promouvoir ce concept sur les réseaux sociaux. Des visages connus du grand public partagent leur expérience et parlent des taches, réservées aux femmes dans notre société, mais qu’ils effectuent volontiers.

Une prise de parole décomplexée qui semble heurter la sensibilité de quelques-uns. Sur les réseaux, certains crient au scandale et s’attaquent au ministère et au gouvernement qui « féminisent les hommes » et qui veulent que « les hommes servent leur femmes ». De gros efforts restent encore à faire…