La ville ocre a vécu, hier lundi, un long épisode de coupure d’eau affectant l’ensemble des quartiers. La raison? Des perturbations dans l’approvisionnement selon la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA). Et comme à leur habitude, c’est avec humour et légèreté que les habitants de la ville ont affronté cette contrariété.

Marrakech a eu droit à un “avant-goût” de ce qui pourrait devenir “une situation normale” dans plusieurs villes marocaines, au vu de la sévère sécheresse qui frappe le pays. Hier lundi, l’approvisionnement en eau courante a connu de sérieuses perturbations à Marrakech, à cause des coupures décrétées par le gestionnaire local et ce tout au long de la journée et sans préavis.

Selon la RADEEMA, il s’agit, en fait, de la dégradation d’une conduite d’eau potable vers Douar Zemran dans la province d’El Kelâa des Sraghna. Face à cette situation, les Marrakchis étaient contraints d’improviser, en ce jour de ramadan, avec les moyens de bord. Fidèles à leur veine comique, c’est dans l’humour et la bonne humeur qu’ils ont affronté cette situation inédite.

Ainsi, plusieurs vidéos ont été partagé sur les réseaux sociaux relatant le périple des affectés pour s’approvisionner en eau potable.

C’est le cas du jeune influenceur Nouamane El Abiari qui a immortalisé sa quête de l’eau. Armé d’un bidon, le jeune a subtilement relevé que cette situation, vécue par lui et ses voisins, plonge les habitants dans la période almoravide.

En effet, plusieurs marrakchis ont fait contre la mauvaise fortune qui s’est abattue sur eux, bon cœur. Certains ont déterré la fameuse scène d’Aziz Dadas du film « Road to Kabul » où il demandait à ses ravisseurs de l’eau en anglais, à savoir la fameuse réplique devenue célèbre: « Give me water please ».

Plus tard dans la journée, le réapprovisionnement en eau potable a été rétabli de manière progressive hier soir. Certains ont donc pu assister à cela en découvrant ainsi une eau trouble dans leur robinet. Ces derniers, sans se départir de leur sarcasme légendaire, s’estiment heureux et remercient les autorités locales de Marrakech de leur servir du « jus » directement via les robinets!

المسؤولين ديال مراكش دارو لينا العصير ف الروبيني ❤ pic.twitter.com/5I0vjFTWQw — 𝒽𝓎𝑒𝓃𝒶 (@Saadkhallouki1) March 19, 2024

Parallèlement, d’autres expliquent que l’eau s’est faite tellement rare à Marrakech que pour trouver un bidon de 5 litres, il est préférable de faire appel aux services de Tom Cruise.

Trouver un bidon de 5L d’eau relève de la mission impossible à Marrakech 🤦‍♂️ — Younes khalid (@KhalidYounes) March 18, 2024

On teste pour vous à Marrakech : 24h sans eau potable, un jour de Ramadan. 35 degré Celsius. — Lalla Tiwtiwa (@LallaTiwtiwa) March 18, 2024

Toutefois, d’après plusieurs habitants de Marrakech, les choses semblent revenir à la normale. En tous cas, les travaux se poursuivent au niveau de la station de Sidi Moussa de la ville.