“Industrie du Maroc Magazine” en partenariat avec “H24Info”, organise le 1er avril au Grand Mogador de Casablanca, “Les IndustriELLES Du Maroc”, une édition spéciale Ramadan qui met en lumière le rôle crucial des femmes leaders dans l’économie marocaine.

Lors de l’événement, se déroulera une cérémonie de remise des trophées en reconnaissance des réalisations remarquables de ces femmes pionnières.

Depuis des décennies, les femmes marocaines ont été des actrices incontournables de la croissance économique et industrielle du pays, apportant innovation, expertise et leadership à toutes les sphères de la société. « Les IndustriELLES Du Maroc » s’engage à célébrer cet héritage exceptionnel et à inspirer les générations futures à suivre leurs traces.

Cette édition spéciale sera marquée par une cérémonie de remise des trophées, où des femmes leaders exceptionnelles seront honorées pour leur travail acharné, leur leadership inspirant et leur impact durable sur leur industrie et leur communauté. Chaque trophée remis symbolisera la profonde gratitude de notre nation pour les contributions indéniables de ces femmes à l’avancement économique et industriel du Maroc.

Cet événement rassemblera une panoplie d’acteurs institutionnels et gouvernementales, de décideurs économiques & politiques, de représentants du secteur privé et de femmes leaders dans la sphère économique et industrielle.

Cet événement privé & exclusif, est réservé aux personnes disposant d’une invitation ou d’un ticket.

Pour réserver : www.matinees.industries.ma

Pour toute autre information : [email protected] | +212 5 22 26 04 51