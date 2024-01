L’Association de Paris-Île-de-France, pour la promotion du concours “Un des meilleurs ouvriers de France”, en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat Île-de-France-Paris, organisera, du lundi 19 février au dimanche 17 mars 2024, la deuxième édition de la semaine des femmes artisanes du Royaume du Maroc à Paris.

Après le plein succès de la première édition de la semaine des femmes artisanes du Royaume du Maroc à Paris, organisée en février 2023, l’Association de Paris – Ile-de-France, pour la Promotion du Concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile de France – Paris, s’apprêtent à reconduire la deuxième édition intitulée «Sens et Matières» qui mettra encore en avant l’aptitude et la dextérité de ces femmes marocaines qui détiennent un savoir-faire traditionnel d’exception.

L’événement est organisé avec le Réseau des femmes artisanes du royaume du Maroc (Refam-Dar Maalma). « Il rentre dans le cadre d’un accord de partenariat conclu entre l’ONG marocaine et ses partenaires parisiens en 2022, et qui a pris comme slogan Artisanes marocaines et Artisanes parisiennes, unies par l’excellence !», affirme Franck Clère, président de la SEFARM à Paris.

Plus de 100 femmes artisanes du Maroc, triées sur le volet, par un collège d’expert, vont exposer leurs créations artistiques. Une vraie sélection de prestige et d’excellence de produits faits main sera mise en scène. Les artisanes dont les œuvres ont été sélectionnées sont encadrées par le prodige de la mode Française, le designer créateur Eric Tibusch, le directeur artistique de Dar Maalma.

Lire aussi. Artisanat: le chiffre d’affaires à l’export s’approche d’un milliard de dirhams

«Les produits, de ces 100 artisanes marocaines choisies, présenteront, lors de ce double événement, l’excellence de l’artisanat d’art des 12 régions de notre pays au travers d’une sélection rigoureuse des plus belles pièces réalisées», précise Fawzia Talout Meknassi, présidente du Refam-Dar Maalma.

Des broderies diverses et variées, en passant par les caftans, les bijoux, les tissages précieux, les tapis typiques, les couffins brodés, les passementeries audacieuses et le linge de maison raffiné, tous ces savoir-faire de l’artisanat détenus depuis des siècles, transmis de génération en génération par des femmes à des femmes époustouflantes de créativité qui se battent au quotidien pour améliorer leur condition socio-économique ; seront dévoilés aux Parisiens.

La semaine des femmes artisanes du Royaume du Maroc à Paris est également une occasion pour mettre l’accent sur ce qui a été réalisé en matière d’évolution des droits juridiques, économiques, sociaux et d’autonomisation des femmes au Maroc, grâce à la volonté et l’implication personnelle du Roi Mohammed VI.