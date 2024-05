La sélection marocaine de kick-boxing a remporté sept médailles, dont cinq en or, lors de sa participation au championnat méditerranéen de kick-boxing qui s’est tenu à Istanbul du 15 au 19 mai.

Les médailles d’or ont été remportées par Oumaima Belouarrat (moins de 48 kg), Ichrak Laaroussi (moins de 56 kg), Salma Maghar (moins de 65 kg), Marouane Diori (moins de 71 kg) et Mohamed Lkarafes (moins de 81 kg).

De même, Jawaher Burhan (moins de 60 kg) et Oussama Abou Saad (moins de 63,5 kg) ont remporté chacun une médaille de bronze.

Le Maroc a participé à cette compétition méditerranéenne avec sept athlètes qui ont concouru dans la catégorie « K-1 », dont six dans la catégorie senior et une athlète dans la catégorie junior (17-18 ans).

La sélection marocaine a occupé, avec ses résultats, la 4ème position dans le classement général des médailles, la première place revenant à la Turquie avec un total de 515 médailles, dont 142 en or. L’Égypte a pris la deuxième place avec 26 médailles, dont huit en or, et l’Espagne s’est classée troisième avec 11 médailles, dont six en or.

Le championnat méditerranéen de kick-boxing est la première compétition régionale organisée par l’Union méditerranéenne de kick-boxing depuis sa création.