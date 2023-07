Yango, le « Uber » russe du secteur de la mobilité urbaine, est interdit d’opérer par la Wilaya de la région Casablanca-Settat.

Dans un communiqué, la Wilaya dément avoir autorisé la société « Yango », ou toute autre entité, à offrir des services de transport via application mobile.

Elle affirme avoir appris que la société étrangère, Yango, qui opère dans les services de transport via application smart, a entamé l’organisation et l’offre de services payants de transport de personnes via l’application mobile, Yango à Casablanca.

Ladite société opère sans licence, ni autorisation préalable, en utilisant des véhicules non-autorisés et en recourant à des conducteurs non-professionnels, souligne la Wilaya, faisant savoir qu’aucune entité travaillant dans ce domaine n’a été autorisée à opérer.

Le communiqué souligné que, vu ces pratiques qui enfreignent les dispositions légales en vigueur, et afin d’éviter les retombées et les risques liés au transport illégal des personnes, la Wilaya tient à rappeler le public des risques de recourir aux services de cette société, et prévient les employés de celle-ci des sanctions administratives et juridiques régissant le domaine des services de transport public des personnes.