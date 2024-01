Le Royaume-Uni va interdire les cigarettes électroniques jetables, très prisées des jeunes avec leurs goûts fruités, mais qui inquiètent médecins et autorités sanitaires, a annoncé lundi le gouvernement conservateur.

Cette interdiction s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large de lutte contre le tabagisme annoncé à l’automne dernier par le Premier ministre Rishi Sunak.

« L’une des plus inquiétantes tendances du moment est l’augmentation du vapotage chez les jeunes, et nous devons donc agir avant que cela ne devienne endémique », a-t-il ainsi affirmé, cité dans un communiqué.

Selon des chiffres officiels, parmi les jeunes de 11 à 17 qui vapotent, la part de ceux qui consomment des cigarettes électroniques jetables, également appelées « puffs« , a été multipliée par neuf en deux ans.

La consommation de ces produits jetables est « un facteur clé de l’augmentation alarmante » du nombre de jeunes qui utilisent des cigarettes électroniques, note le gouvernement qui pointe les effets « inconnus » à long terme du vapotage.

