Le roi Mohammed VI inaugure le Centre Médical de Proximité (CMP) de la ville nouvelle d’Errahma

Le roi Mohammed VI a procédé, lundi à la ville nouvelle d’Errahma dans la Commune de Dar Bouaaza (Casablanca), à l’inauguration d’un Centre Médical de Proximité (CMP) – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, réalisé pour un investissement global de 73 millions de dirhams.

Le Souverain a visité, à cette occasion, les différentes composantes de ce projet solidaire qui dénote l’engagement du roi à améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, à consolider l’offre de soins en faveur des populations en situation de vulnérabilité et à assurer un développement humain global, durable et intégré.

La réalisation de ce Centre s’inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Souverain en vue de favoriser l’accès des personnes défavorisées à des soins de santé de base, de proximité et de qualité, et d’assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l’état de santé nécessite des consultations spécialisées.

Assurant une permanence de soins 24h/24 et 7j/7, le nouveau Centre Médical de Proximité, qui bénéficiera à près de 60.000 personnes par an, permet d’atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants dans la région, de même qu’il évitera à certains patients démunis de longs déplacements qui pèsent lourdement sur leur budget, ainsi que sur celui de leurs familles.

Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveau 1 et 2) et le réseau hospitalier, le CMP – Fondation Mohammed V pour la Solidarité dessert une population de plus de 300.000 habitants de la ville nouvelle d’Errahma et des zones avoisinantes, permettant ainsi d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région.

Le nouveau CMP comporte, ainsi, un pôle des urgences médicales de proximité avec des médecins urgentistes qui assureront la garde notamment dans les salles de déchoquage, d’examen, de soins, d’observation et de plâtre.

Il comprend également une unité des consultations médicales spécialisées (cardiologie, ORL, gastro-entérologie, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie), une unité d’orthopédie et de rééducation fonctionnelle, et un pôle médico-technique avec un bloc opératoire (une salle de chirurgie générale et une autre de chirurgie obstétrique), ainsi qu’une salle de réveil.

Le CMP – Fondation Mohammed V pour la Solidarité de la ville nouvelle d’Errahma abrite aussi un pôle de santé Mère-Enfant disposant d’une unité technique d’accouchement (4 salles de naissance et une salle de soins de nouveaux nés) et des salles d’examen, de soins, de vaccination et d’échographie.

Doté d’équipements de dernière génération, le Centre abrite également une unité de soins bucco-dentaires, une unité d’imagerie médicale (radiologie, mammographie, échographie, panoramique), un laboratoire d’analyses médicales, une unité d’hospitalisation (13 chambres doubles) et une autre de stérilisation, une pharmacie, une salle de sensibilisation, une cuisine et une morgue. Le nouvel établissement hospitalier dispose aussi d’une ambulance devant assurer le transport médicalisé des patients.

À l’instar de ceux inaugurés par le Souverain au quartier El Youssoufia à Rabat et à Sidi Moumen à Casablanca, et ceux à Témara et à Tanger (arrondissement Beni Makada), entrés en service en 2022, le nouveau Centre Médical de Proximité de la ville nouvelle d’Errahma fait partie d’un programme global mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et visant à soutenir le secteur médical national.

Ce programme porte notamment sur le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients. Il prévoit, à terme, la réalisation de douze Centres Médicaux de Proximité, notamment trois à Casablanca (Sidi Moumen, ville nouvelle d’Errahma et Hay Hassani), deux à Fès, deux à Tanger, et un centre pour chacune des villes d’Agadir, Marrakech, Rabat, Salé et Témara.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat et le Conseil provincial de Nouaceur, ce projet vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.