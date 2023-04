Vidéo: Ali Bongo revient sur son AVC, remercie «son frère le roi Mohammed VI» qui «a tout fait pour lui»

Le président gabonais Ali Bongo est revenu, dimanche, sur son accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en octobre 2018. Devant les militants de son parti, le président du Gabon a envoyé un émouvant message de gratitude au roi Mohammed VI en évoquant ses rares souvenirs de cet AVC.

S’exprimant à l’occasion du 55e anniversaire de la création du Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo a brisé le silence sur le difficile épisode de son AVC survenu à Ryad en Arabie saoudite.

En évoquant son séjour de convalescence au Maroc, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de dire Merci au roi Mohammed VI qui a joué un grand rôle dans sa guérison.

«Le roi, mon frère, notre frère, a tout fait pour moi », a dit le président.

«J’ai pu bénéficier de tous les soins pour, petit à petit, reprendre mes esprits», a-t-il poursuivi.

Voici quelques citations du récit émouvant du président Bango:

«Maintenant, je suis entièrement au service du pays »

« Ce matin-là, j’ai eu des réunions avec des chefs d’État, tout s’est bien passé, raconte-t-il dans un discours rapporté par notre correspondant, Yves-Laurent Goma. J’avais retrouvé aussi le président du Sénégal. Tous les deux nous participions à une mission. Et donc je me suis retrouvé seul, à table, parce que les autres étaient descendus. Et là, j’ai été victime d’un accident. Je ne me souviens plus tellement bien de la manière dont ça s’est passé ».

«Mais je sais que j’ai demandé à ce qu’on appelle le médecin. Et dès que le médecin est arrivé, je ne me souviens plus de rien, jusqu’au dernier jour de mon séjour en Arabie saoudite. Et après nous sommes partis pour le Maroc.

Lire aussi: Ali Bongo quitte le Maroc au terme d’un séjour médical

Nous sommes arrivés au Maroc… le roi, mon frère, notre frère, a tout fait pour moi… j’y ai pu bénéficier de tout les soins. Mais, je me souviens surtout quand je suis rentré définitivement du Maroc, combien vous m’avez marqué par votre accueil. C’était extraordinaire, ça m’a fait un bien fou. Maintenant, je suis entièrement au service du pays.»

Rappelons que le président de la République gabonaise, avait quitté el Maroc, en mars 2019, au terme d’un séjour médical dans le Royaume, aux fins de rééducation et de convalescence.