L’Espagne vient de débloquer une aide s’élevant à 500.000 euros, destinée à l’amélioration du système sanitaire marocain à travers l’implantation du concept de médecine de famille, inspiré de l’expérience ibérique en la matière.

La coopération maroco-espagnole voit large et atteste de cette nouvelle dynamique qui régit les relations entre Rabat et Madrid. C’est ainsi que les autorités espagnoles ont apporté leur soutien à leurs homologues marocains pour contribuer à la modernisation du système de santé national.

Il s’agit d’un ambitieux projet doté d’une enveloppe budgétaire de 500.000 euros et visant à calquer le modèle espagnol en matière de médecine de famille. Une discipline médicale de proximité implantée dans les dispensaires du quartier et où le médecin généraliste joue un rôle primordial vis-à-à vis des patients, dépassant des fois le caractère thérapeutique de la pratique pour revêtir un habit social, voire humaniste.

Le ministère de la Santé cède des hôpitaux publics à Casablanca et Meknès (documents)

De même, le praticien procure les premiers soins et sert d’intermédiaire entre le patient et les spécialistes en cas de besoin. Ainsi, chaque patient se voit attribuer un médecin de famille, ce qui permet un suivi rigoureux et garantit l’accès aux soins de première ligne.

Enfin, l’historique et les antécédents médicaux du patient sont répertoriés et digitalisés, pour une meilleure coordination quand les soins doivent être prodigués ailleurs. La procédure permet aussi de désengorger les urgences et offre une meilleure efficacité en terme de gestion des effectifs. C’est en somme le modèle adopté par le système espagnol que ce programme espère reproduire sous nos cieux.

De fait, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, avait indiqué en 2023 que la spécialité de médecine familiale a été introduite à l’Institut national de la santé, qui formera environ 2.800 spécialistes en médecine familiale durant la période 2022-2030. À cela s’ajoute la qualification de 5.600 infirmiers dans le domaine de la santé familiale, pour atteindre deux infirmiers pour chaque médecin à l’horizon 2030.

Réforme du système de santé: syndicats des pharmacies et tutelle affichent leur symbiose

À présent, le gouvernement espagnol, à travers la fondation publique CSAI, portera son soutien à ce projet. Il s’agit d’une deuxième tranche, la première avait été lancée en 2016 avec une dotation de 700.000 euros dans le cadre du projet Averroès. Celui-ci devait jeter les premières bases de la médecine familiale au Maroc. L’expérience a été menée dans vingt centres de santé de quatre régions marocaines, à savoir Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Selon le média The Objectif, cette donation devrait atterrir entre les mains de la Direction des hôpitaux et des soins ambulatoires (DHSA) pour la mise en œuvre et le financement des activités intégrées de ce projet. Le programme, qui s’étale sur une période de 36 mois, comprend plusieurs volets comme la création d’un Comité d’Experts du Maroc et d’Espagne pour soutenir et accompagner le développement de la médecine familiale au Maroc ; le renforcement des capacités des professionnels dans les centres de santé sélectionnés dans les régions d’intervention; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication pour faciliter l’intégration des réformes nécessaires au développement de la médecine familiale au Maroc etc.

A souligner que cette contribution est entièrement subventionnée par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), le bras humanitaire du ministère des Affaires étrangères.